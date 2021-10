Societe generale : Nouvelle Directrice Développement Durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination d'Hacina Py au poste de Directrice du Développement Durable du groupe Société Générale. Elle rejoindra le Comité de direction du Groupe.



Marquant l'importance stratégique de la RSE pour le Groupe, la Direction du Développement Durable sera directement rattachée à la Direction Générale, à compter du 1er janvier 2022, sous la supervision de Diony Lebot, Directrice générale déléguée.



Frédéric Oudéa, Directeur général du groupe Société Générale a déclaré: ' Nous sommes déterminés à agir en leader sur les enjeux RSE, en accompagnant nos clients pour construire ensemble des modèles de développement plus écologiques et inclusifs. Nous avons placé la dimension RSE au coeur de la stratégie du Groupe ; elle sera l'un des piliers de notre prochain plan stratégique à horizon 2025.



