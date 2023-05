Societe generale : Nouvelle direction mise en place

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la mise en place de sa nouvelle équipe de direction dirigée par son directeur général Slawomir Krupa, composée de deux directeurs généraux délégués, Philippe Aymerich et Pierre Palmieri, ainsi que d'un comité exécutif nouvellement créé.



Cette direction a comme mission de poursuivre le développement du groupe bancaire, 'en contribuant de façon résolue et responsable aux objectifs de développement durable'. Sa feuille de route stratégique et financière sera présentée le 18 septembre prochain.



Elle rappelle avoir défini trois objectifs prioritaires : l'allocation et l'utilisation performantes du capital, la qualité d'exécution de la feuille de route à long terme, ainsi que l'amélioration structurelle des performances opérationnelles et de la rentabilité.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.