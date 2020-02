Societe generale : Nouvel accord cadre avec la BEI

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale et la Banque Européenne d'Investissement ont signé un nouvel accord cadre pour financer le développement des énergies renouvelables.



Cet accord viendra soutenir des nouveaux projets éoliens terrestres ou solaires sur le territoire français, dont le montant unitaire d'investissement n'excède pas 50 millions d'euros.



' Société Générale assure la sélection des projets et transmet son analyse technique et financière à la BEI, qui intervient selon deux modalités combinées : 80 millions d'euros pour des participations en risque, garanties par l'intermédiaire du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), aussi appelé ' Plan Juncker ' et 160 millions d'euros pour des prêts désintermédiés à taux bonifiés ' indique le groupe.



