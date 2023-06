Societe generale : Nouveau directeur inspection et audit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination d'Alexandre Maymat au poste de directeur de l'inspection et de l'audit, à partir du 1er juillet, succédant à Pascal Augé qui a décidé de quitter le groupe bancaire prochainement pour développer un projet personnel.



Alexandre Maymat sera remplacé comme directeur de Global Transaction & Payment Services par David Abitbol, qui sera lui-même remplacé comme directeur du métier titres par Arnaud Jacquemin, actuellement CEO de Société Générale Luxembourg.



David Abitbol et Arnaud Jacquemin seront rattachés à Anne-Christine Champion et Alexandre Fleury, co-responsables de la banque de grande clientèle et solutions investisseurs. Comme Alexandre Maymat, ils resteront membres du comité de direction.



