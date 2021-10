Societe generale : Nomination de Nicolas Cailly

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Nicolas Cailly au poste de Directeur Paiements & Cash Management au sein de la division Global Transaction and Payment Services.



Nicolas Cailly est rattaché à Alexandre Maymat, Responsable Global Transaction and Payment Services.



' Dans ses nouvelles fonctions, Nicolas va poursuivre la stratégie de croissance dans laquelle notre franchise de Cash Management s'est engagée avec un succès remarquable ces dernières années ' indique le groupe.



