Societe generale : Nomination de Nathanaël Mason-Schuler

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Nathanaël Mason-Schuler au poste de Director, Marchés de Capitaux Actions et Equity-Linked, au sein de la division Marchés de Capitaux Actions (ECM) de Société Générale.



Nathanaël Mason-Schuler est rattaché à Luis Vaz-Pinto, Responsable Mondial Marchés de Capitaux Actions.



' Nathanaël Mason-Schuler continuera à développer et à renforcer notre franchise Equity et Equity-Linked, reconnue pour la qualité de son équipe et de son service auprès des clients ' indique le groupe.



' En tant que l'un des principaux acteurs européens des marchés de capitaux actions, Société Générale a également une position de premier plan dans l'offre de solutions ESG auprès de ses clients et a récemment reçu le prix ' ECM Bank of the Year for Green Equity Deals ' (Banque de l'Année en ECM pour les Transactions Actions Vertes) ' rajoute le groupe.



