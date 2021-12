Societe generale : Nomination de Lénaïg Trénaux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Lénaïg Trénaux au poste de Responsable monde du Financement Mines, Métaux et Industries à compter du 3 janvier 2022.



Lénaïg Trénaux sera rattachée à Federico Turegano, Responsable mondial Ressources Naturelles et Infrastructures.



Elle était auparavant Responsable régionale du Financement Mines, Métaux et Industries pour les Amériques.



' Dans ses nouvelles fonctions, Lénaïg Trénaux poursuivra le développement des Financement Mines, Métaux et Industries à l'échelle mondiale, avec notamment l'évolution de notre franchise pour saisir les opportunités qu'apporte la transition énergétique et pour accompagner nos clients dans les enjeux de décarbonation du secteur industriel ' indique le groupe.



