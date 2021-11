Societe generale : Nomination de Claire Dumas

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Claire Dumas au poste de Directrice financière du Groupe, à compter du 1er décembre 2021. Elle est directement rattachée à Frédéric Oudéa, Directeur général du groupe Société Générale.



Actuellement Directrice financière déléguée, en charge de la supervision de l'ensemble des activités de banque de détail et de services financiers, Claire Dumas est membre du Comité de direction du Groupe depuis juin 2013.



' Son parcours très diversifié dans différentes fonctions au sein du Groupe a été l'occasion de démontrer ses qualités professionnelles et humaines exceptionnelles. Elle saura, j'en suis sûr, assurer avec la rigueur et l'engagement nécessaires cette responsabilité essentielle au bon fonctionnement du groupe ' a déclaré Frédéric Oudéa, Directeur général du groupe Société Générale.



