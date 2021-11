Societe generale : Nomination d'Aurore Gaspar Colson

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination d'Aurore Gaspar Colson au poste de Directrice adjointe de la Banque de détail en France sous la direction de Marie-Christine Ducholet. Au titre de sa nouvelle fonction elle rejoindra le comité de direction du Groupe. Elle supervisera les directions Digital, Data, Dispositif relationnel clients, Opérations et Transformation, et Paiements.



Elle a occupé à partir de 2016 les fonctions de Directrice générale adjointe de la filiale américaine de la Business Unit Société Générale Equipment Finance, jusqu'à sa nomination fin 2017 en tant que Directrice générale adjointe de Boursorama.



' Aurore pourra s'appuyer sur son expérience de plus de 15 ans dans le groupe Société Générale où elle a développé une très bonne connaissance des activités de Banque de détail à destination des clients Particuliers et Entreprises, et de solides compétences dans le digital et dans la conduite de projets de développement et de transformation en tant que Directrice générale adjointe de Boursorama depuis 2017' a déclaré Sébastien Proto, Directeur général adjoint en charge des réseaux Société Générale, Crédit du Nord, Banque privée et de leur direction Innovation, Technologie et Informatique.



