Societe generale : Nomination aux Fusions & Acquisitions

(CercleFinance.com) - Société Générale Corporate & Investment Banking annonce l'arrivée de Michael Nebot au sein des activités de Fusions & Acquisitions France, sous la responsabilité de Patrick Perreault, Responsable Fusions & Acquisitions France.



Michael Nebot a plus de 20 ans d'expérience en banque d'affaires. Il travaillait depuis 2019 chez Partech au développement de nouvelles initiatives d'investissement liant la technologie et les sociétés de taille intermédiaire.



' Il jouera un rôle clé dans l'origination et l'exécution d'opérations de fusions & acquisitions pour le compte des grands clients de Société Générale ' indique le groupe.



' Cette nomination témoigne de la volonté de la Banque de continuer à développer le dialogue stratégique avec ses grands clients ainsi qu'à déployer des solutions de conseil et de financement dans le cadre d'opérations de fusions-acquisitions '.



