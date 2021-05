Societe generale : Le plan stratégique salué par le marché

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale a levé le voile lundi sur la stratégie à moyen terme devant guider son activité de banque de financement et d'investissement, une annonce accueillie favorablement par le marché.



A 9h15, le titre du groupe français s'adjuge 1,3%, signant la quatrième plus forte hausse d'un indice CAC 40 en repli d'environ 0,1%.



Dans un communiqué publié dans la matinée, SocGen dit viser une croissance d'environ 3% par an en moyenne d'ici à 2023 de ses revenus dans les métiers de financement et de conseil.



En valeur, les revenus de ses activités de marchés et de services aux investisseurs sont ainsi attendus à environ cinq milliards d'euros en 2023, dont environ 4,5 milliards pour ce qui concerne ses activités de marché.



SG souhaite, en parallèle, bénéficier du plan de réduction de 450 millions d'euros de sa base de coût d'ici à 2022/2023, un objectif déjà annoncé au premier semestre 2020.



Sa division de banque de grande clientèle et de solutions investisseurs, hors métiers de gestion d'actifs et de banque privée, cible ainsi une base de coût comprise entre 5,5 et 5,7 milliards d'euros à horizon 2023.



Le groupe indique par ailleurs vouloir maintenir une gestion 'stricte' des risques tant de marché que de crédit avec, en particulier, un appétit pour le risque de marché abaissé et le maintien d'une approche 'conservatrice'.



Sur la base de cette feuille de route, Société Générale dit viser une rentabilité sur capital normatif (RONE) de ses activités de banque de grande clientèle et de solutions investisseurs supérieure à 10% d'ici 2023.



Enfin, le groupe a prévu de placer les critères 'ESG (responsabilité sociale et environnementale) au cours de ses métiers, affichant l'objectif de doubler les revenus associés à ces enjeux d'ici 2025.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC évoquent une stratégique 'positive', quoiqu'avec des objectifs se situant en ligne avec les prévisions déjà établies par le marché.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.