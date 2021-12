Societe generale : L'UE valide un projet avec Hyundai

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce autoriser la création d'une entreprise commune entre Société Générale et Hyundai Motor Company.



L'entreprise commune, basée en France, sera active dans la provision de solutions de financement automobile, telles que des prêts et leasing, et services liés, comme la distribution d'assurances.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact limité sur la structure du marché.



La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée du contrôle des concentrations.



