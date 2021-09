Societe generale : Jefferies reste à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 38 euros sur Société Générale, mettant en avant notamment un 'rendement du capital attractif' et une 'valorisation bon marché' pour le titre du groupe bancaire.



'Bien que les actions SocGen aient plus que doublé au cours de l'année écoulée, nous voyons toujours un potentiel de hausse de plus de 40% et nous attendons les résultats du troisième trimestre (4 novembre) comme prochain catalyseur', indique le broker.



Jeffferies ajoute que ses prévisions de BPA ajusté pour 2022-2023 sont supérieures de 12-13% aux consensus, avec selon lui 'un risque haussier supplémentaire (et significatif) sur les revenus et les provisions'.



