Societe generale : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes de Jefferies ont indiqué vendredi avoir relevé leur objectif de cours sur Société Générale, qu'ils font passer de 38 à 42 euros, après les résultats trimestriels bien meilleurs que prévu publiés par la banque française.



Le bureau d'études américain - qui maintient une recommandation d'achat sur le titre - souligne que le groupe bancaire a dépassé ses estimations, qui se situaient déjà au-dessus de celles du marché, ce qui le conduit à revoir ses prévisions à la hausse.



Malgré cette dynamique favorable, le cours de l'action SocGen ne s'est apprécié que de 3% depuis la présentation des résultats, fait toutefois remarquer l'intermédiaire, soit moins que la révision à la hausse des prévisions du consensus, ce qui signifie que le titre est aujourd'hui meilleur marché qu'avant la publication.



De manière générale, Jefferies décrit une valorisation 'très peu chère', sur la base d'un PER de 6x, d'un ratio prix sur valeur des fonds propres de 0,47x à horizon 2022 pour un rendement des fonds propres tangibles (RoTE) de 8,2%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.