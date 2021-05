Societe generale : Forte hausse des résultats trimestriels

Société Générale enregistre un résultat net de 1,3 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2021.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale fait part d'un résultat net part du groupe sous-jacent à 1,3 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2021, contre 98 millions un an auparavant, aidé par un coût net du risque sous-jacent divisé par trois.



Son résultat brut d'exploitation sous-jacent a plus que doublé à 2,15 milliards d'euros, grâce à la fois à un tassement de 2,2% de ses frais de gestion sous-jacents et à une croissance de 20,8% de son produit net bancaire, à 6,24 milliards.



Ajusté des éléments exceptionnels et de la linéarisation d'IFRIC 21, le PNB a grimpé de 25,2%, tiré en particulier par les activités banque de grande clientèle et solutions investisseurs, dont les revenus ont augmenté de 60,4%.



En termes de solvabilité, le géant bancaire revendique un niveau de ratio Common Equity Tier 1 à 13,5% à fin mars 2021 (13,2% hors effet du phasage de l'impact IFRS 9), environ 450 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.