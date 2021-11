Societe generale : Forte hausse des bénéfices trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Au titre du troisième trimestre 2021, Société Générale publie, en données sous-jacentes, un résultat net part du groupe en hausse de 87,4% à 1,39 milliard d'euros, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation en progression de 32,8% à 2,4 milliards, avec un effet de ciseaux positif.



A 6,67 milliards d'euros, ses revenus ont augmenté de 14,9%, avec 'une dynamique très soutenue des services financiers et des activités de financement et conseil, une très bonne tenue des activités de marché, et une progression continue de la banque de détail'.



Il revendique un ratio CET1 de 13,4% à fin septembre, après provision pour distribution par action de 2,03 euros et incluant l'impact du programme de rachat d'actions d'environ 470 millions d'euros, soit environ 440 points de base au-dessus l'exigence réglementaire.



