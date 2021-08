Societe generale : Forte hausse des bénéfices semestriels

(CercleFinance.com) - Société Générale publie un résultat net part du groupe sous-jacent en hausse de 13,5% à 2,65 milliards d'euros au titre du premier semestre 2021, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation sous-jacent en progression de 83,4% à 4,2 milliards.



A 12,5 milliards d'euros, les revenus semestriels ressortent en hausse de 19,5%, avec un deuxième trimestre 'solide dans la banque de grande clientèle et solutions investisseurs, des services financiers en forte croissance et un rebond des activités de la banque de détail'.



La banque améliore ses perspectives pour 2021, avec des revenus attendus en hausse sur l'ensemble des métiers, un accroissement de l'effet de ciseaux positif et une révision à la baisse entre 20 et 25 points de base de sa prévision annuelle de coût net du risque.



En termes de retour aux actionnaires, Société Générale confirme le lancement, au quatrième trimestre, d'un programme de rachat d'actions pour environ 470 millions d'euros, et fait part d'une provision pour dividende par action de 1,2 euro au titre du premier semestre 2021.



