Societe generale : Fitch maintient sa note de crédit

(CercleFinance.com) - Fitch a indiqué hier soir maintenir sa note longue de 'A-' sur Société Générale et aussi confirmer sa perspective 'stable', jugeant la banque française correctement capitalisée.



'Le profil d'entreprise diversifié de SG, même s'il se caractérise par une contribution significative des activités plus volatiles de marchés, ainsi que son appétit pour le risque modéré soutiennent nos notations', explique Fitch dans un communiqué.



L'action Société Générale s'inscrivait en repli de 0,5% vendredi à la Bourse de Paris, soit une légère surperformance par rapport à un indice CAC 40 en repli de près de 1%.



