Societe generale : Finalise l'acquisition de LeasePlan par ALD

(CercleFinance.com) - Société Générale, l'actionnaire majoritaire de long terme d'ALD, annonce la finalisation ce jour de l'acquisition de 100% du capital de LeasePlan par sa filiale auprès d'un consortium mené par TDR Capital.



La combinaison des activités d'ALD et de LeasePlan a vocation à créer le leader mondial dans les solutions de mobilité durable.



' La nouvelle entité combinée sera bien positionnée pour générer une croissance rentable en s'appuyant sur une flotte d'environ 3,3 millions de véhicules, dont la plus grande flotte de véhicules électriques multimarques au monde, et une présence directe dans 44 pays couvrant toutes les catégories de clients ' indique le groupe.



L'impact de cette acquisition sur le ratio de capital CET1 du groupe Société Générale est attendu à 39 points de base.



