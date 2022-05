Societe generale : Finalisation des cessions en Russie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la finalisation de la cession de Rosbank ainsi que de ses filiales d'assurance en Russie à Interros Capital, transaction annoncée le 11 avril qui entrainera l'enregistrement d'une perte nette en compte de résultat d'environ 3,2 milliards d'euros.



La cession se traduira aussi, toujours au deuxième trimestre, par un impact résiduel d'environ -7 points de base sur le ratio de capital. Au 31 mars, le ratio de CET 1 s'élevait à 12,9%, soit environ 370 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire.



Le groupe bancaire se retire ainsi 'de manière effective et ordonnée de Russie en assurant une continuité pour ses collaborateurs et ses clients'. Le transfert de propriété effectif des titres des filiales d'assurance aura lieu dans les prochains jours.



