Societe generale : Évolution au sein du comité de direction

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce le départ de Sadia Ricke, Directrice des Risques du groupe Société Générale, à compter du 30 novembre 2022.



' A son poste depuis janvier 2021, Sadia a contribué à la consolidation du profil de risques du Groupe répondant aux plus hauts standards '.



Société Générale annonce également le départ de Caroline Guillaumin, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication du groupe Société Générale à compter du 15 décembre.



Dans le Groupe depuis 2010, Caroline a dirigé la communication du Groupe ainsi que les ressources humaines depuis 2017.



Les successeurs de Sadia Ricke et Caroline Guillaumin seront annoncés ultérieurement.



Frédéric Oudéa, Directeur général, a déclaré : La contribution de Sadia Ricke dans toutes les fonctions qu'elle a occupées, et en particulier dans le poste clé de Directrice des Risques, a été un atout formidable pour nous dans une période de transformation majeure du secteur bancaire. Par ailleurs, l'engagement de Caroline Guillaumin, notamment pour la défense de la réputation du Groupe et la promotion de ses marques d'une part, et d'autre part le développement des équipes et la qualité de notre dialogue social pendant ces 12 années aura été exceptionnel. '



