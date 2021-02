Societe generale : Dividende et rachats d'actions envisagés

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 18 mai un dividende de 0,55 euro par action en numéraire selon la méthodologie recommandée par la BCE. Il sera détaché le 25 mai et mis en paiement le 27 mai.



La banque envisage aussi de lancer un programme de rachat d'actions au quatrième trimestre 2021, d'un montant équivalent à celui consacré au paiement du dividende (environ 470 millions d'euros, soit un impact d'environ 13 points de base sur le ratio CET1).



Ce programme serait lancé sous réserve de la non-reconduction de la recommandation de la BCE et de l'autorisation de sa mise en oeuvre. Le ratio proforma non-phasé serait de 13% à fin décembre 2020 (ratio proforma phasé de 13,3%).



