Societe generale : Deutsche Bank relève son objectif

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank maintient sa recommandation 'conserver' sur Société Générale avant la parution des résultats de deuxième trimestre du groupe bancaire français, le 3 août, tout en relevant son objectif de cours à 18,5 euros contre 18 euros précédemment.



Dans une note de recherche, le broker explique s'attendre à ce que le gros de la crise se fasse sentir sur le produit net bancaire du deuxième trimestre, essentiellement par le biais de l'activité de banque de détail et du métier de trading d'actions.



Deutsche Bank déclare toutefois s'attendre à ce que SocGen reprenne le paiement de dividendes dès cette année en versant 2,2 euros par action, soit l'équivalent de la distribution pour 2019 qui avait dû être abandonnée.



L'intermédiaire s'attend par ailleurs à ce que la banque française reverse ensuite 50% de ses profits aux actionnaires au titre des exercices 2021 et 2022.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SOCIETE GENERALE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok