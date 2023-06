Societe generale : Deutsche Bank relève à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé vendredi avoir relevé de 'conserver' à 'achat' sa recommandation sur Société Générale, estimant que le groupe bancaire français se trouvait 'à l'orée d'un redressement'.



Le bureau d'études estime que plusieurs éléments favorables se profilent pour l'établissement à horizon 2024, à commencer par une reprise du revenu net d'intérêts (NII) de sa division de banque de détail en France.



L'analyste évoque aussi la prochaine matérialisation de réductions de coûts issues de la restructuration du réseau d'agences ainsi que les effets positifs du rapprochement entre ALD et LeasePlan.



'La solide qualité de ses actifs, le niveau correct de son capital disponible et de la rentabilité de son capital et une valorisation bon marché viennent compléter ce dossier d'investissement', ajoute DB.



Dans sa note, Deutsche Bank dit n'anticiper aucun changement stratégique majeur avec l'entrée en fonction du nouveau directeur général, mais souligne que certaines initiatives, comme la cession de certaines filiales africaines, pourraient être bien perçues par le marché.



Son objectif de cours inchangé de 34 euros fait apparaître un potentiel haussier de 45%.



