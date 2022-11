Societe generale : Des profits en hausse au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale publie un résultat net part du groupe sous-jacent en hausse de 1,4% à 1,41 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2022, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation sous-jacent en croissance de 2,9% à 2,47 milliards.



Outre une bonne maîtrise de ses coûts, avec une hausse limitée des frais de gestion et un coût du risque contenu, le groupe bancaire met en avant une performance commerciale solide des métiers avec des revenus en hausse de 2,3% à 6,83 milliards d'euros.



Société Générale revendique en effet une résilience de la banque de détail en France, une forte croissance de la banque de détail à l'international et des services financiers, ainsi qu'une contribution solide de la banque de grande clientèle et des solutions investisseurs.



'Les mois à venir vont nous permettre de poursuivre la mise en oeuvre des initiatives stratégiques en cours, génératrices de croissance et de rentabilité durables, tout en assurant ensemble une transition efficace et ordonnée', commente son DG Fréderic Oudéa.



