Societe generale : Des bénéfices trimestriels en forte hausse

(CercleFinance.com) - Société Générale publie un résultat net part du groupe sous-jacent en hausse de 21,3% à 1,57 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2022, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation sous-jacent en progression de 37,6% à 2,96 milliards.



La banque revendique une forte hausse des revenus de 16,6% à 7,28 milliards d'euros, avec une bonne performance de l'ensemble des métiers notamment dans les activités de marché, les services financiers et les activités de financement et conseil.



'Ce trimestre confirme la solidité et la résilience de notre modèle d'affaires avec une performance soutenue de l'ensemble de nos métiers dans un environnement plus incertain', commente son directeur général Fréderic Oudéa.



Ce dernier met aussi en avant 'un levier opérationnel en amélioration et un coût du risque contenu' à 39 points de base (environ 31 points de base en excluant les actifs russes en cours de cession).



