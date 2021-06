Societe generale : Credit Suisse relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève son opinion sur Société Générale de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 25 à 32 euros, la voyant comme l'une des rares valeurs bancaires de sa couverture qui pourraient encore voir une revalorisation sensible.



'Nous voyons maintenant un point d'inflexion pour les prévisions, aidé par un coût du risque en chute, l'achèvement de la restructuration de l'activité CIB et une accélération des synergies en banque de détail en France', affirme le broker.



Ensemble, ces éléments amènent Credit Suisse à 'accroitre ses projections de BPA à long terme d'environ 12% et à utiliser un coût des capitaux propres plus normalisé de 11,1%, davantage similaire à ceux de ses pairs nationaux'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.