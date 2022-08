Societe generale : Credit Suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Société Générale avec un objectif de cours relevé de 38 à 40 euros, voyant ainsi 'un potentiel de hausse substantiel pour une action se négociant à moins de 0,4 fois la TBV'.



'SocGen a annoncé un bénéfice avant impôts ajusté pour le deuxième trimestre supérieur d'environ 50% au consensus, grâce à des revenus solides dans toutes les divisions, et a dévoilé un plan d'affaires pour 2025 supérieur de 8%', rappelle le broker.



'Alors que la SocGen ne vise qu'un ROTE de 10% en 2025, elle suppose des taux nuls, des taux supérieurs de 150 pb pouvant représenter jusqu'à 1,5 milliard d'euros pour le NII', ajoute Credit Suisse, qui augmente d'environ 7% ses BPA estimés pour 2023/24.



