Societe generale : Credit Suisse relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note 'neutre' sur le titre Société Générale, et relève son objectif de cours de 22 à 25 euros.



A 814 ME, le bénéfice net de la banque au 1er trimestre a surpassé le consensus (285 ME), notamment grâce à la hausse du produit net bancaire et à un coût du risque moins élevé qu'attendu.



Dans sa nouvelle guidance 2021, Société Générale table d'ailleurs sur un coût du risque compris entre 1,6 et 1,8 MdE, contre 2,8 MdsE selon le consensus, rapporte Credit Suisse.



Dans ce contexte, l'analyste relève ses estimations de BPA de 5% pour 2021 ainsi que pour 2022/2023.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.