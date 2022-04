Societe generale : Credit Suisse relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Société Générale avec un objectif de cours relevé de 36 à 38 euros, jugeant le risque russe 'désormais considérablement réduit (et à un meilleur prix que prévu)' après la décision du groupe de quitter la Russie.



Le broker ajuste ses prévisions pour SocGen de façon à prendre en compte ce retrait (à un coût CET1 en dessous de son scénario le plus défavorable) ainsi que son récent retraitement divisionnaire pour ajouter la banque privée à la banque de détail en France.



'Avec une exposition restante beaucoup plus limitée à la Russie, nous pensons que SocGen pourrait inverser une partie importante de sa sous-performance depuis le début de l'année', pronostique Credit Suisse.



