Societe generale : Contrat de financement avec Pegasus

(CercleFinance.com) - Société Générale et Pegasus Airlines, compagnie aérienne turque à bas prix, annoncent avoir conclu le tout premier prêt lié au développement durable garanti par avions dans le cadre de financements avec garantie d'agence de crédit à l'exportation.



Ce prêt, signé le 22 décembre dernier, permettra au transporteur aérien de financer l'acquisition de dix nouveaux avions de type Airbus A321neo, dans le cadre de son programme de renouvellement de sa flotte avec des appareils plus écologiques.



Le financement a été conçu par Société Générale, et ses termes ont été indexés sur la réalisation par Pegasus de deux indicateurs de performance clés de développement durable : l'intensité carbone des vols et la diversité en termes de genres dans les postes de direction.



