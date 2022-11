Societe generale : Coentreprise en vue avec AllianceBernstein

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé mardi son intention de créer une coentreprise avec le spécialiste de la gestion d'actifs AllianceBernstein qui combinerait leurs activités de cash et de recherche actions.



Aux termes de l'accord, la banque française prendrait une participation de 51% dans la coentreprise, avec une option lui permettant d'atteindre 100% au bout de cinq ans.



La nouvelle entité, dont le siège social serait basée à Londres, serait gérée sous la forme de partenariat de long terme entre les deux actionnaires, sous le nom de Bernstein.



La coentreprise combinerait les activités de recherche actions et d'exécution de Bernstein Research Services avec la plateforme de recherche actions et d'exécution de Société Générale afin de former une franchise mondiale 'de premier plan'.



Les clients des deux partenaires, comprenant entreprises, institutions financières et investisseurs institutionnels, auraient ainsi accès à une gamme globale de services en matière de cash actions et de recherche.



Cette offre serait conjuguée à l'offre actuelle de Société Générale sur les activités de marchés de capitaux actions, de dérivés actions et de prime services.



La coentreprise fournirait aux investisseurs des conseils en investissement, ainsi que des perspectives sur les marchés d'actions américains, européens et d'Asie-Pacifique.



A la finalisation de l'opération, prévue d'ici fin 2023, Robert van Brugge, l'actuel directeur général de Bernstein Research Services, deviendrait directeur général de la nouvelle entité pour un mandat initial de cinq ans.



Stéphane Loiseau, actuellement directeur de l'activité cash actions de SocGen, en deviendrait le directeur général adjoint.



Pour Société Générale, ce projet de création serait relutif à partir de 2025 et se traduirait en cible par une hausse de la rentabilité (ROTE) estimée entre +15 et +20 points de base.



Ce projet a été approuvé par les conseils d'Administration de Société Générale et d'AllianceBernstein.



