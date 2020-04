Societe generale : Chute des résultats sous-jacents

(CercleFinance.com) - Société Générale publie au titre des trois premiers mois de 2020 un résultat net part du groupe sous-jacent divisé par dix (-90,8%) à 98 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation sous-jacent en recul de 46,8% à 982 millions.



A 5,17 milliards d'euros, son produit net bancaire a reculé de 16,5%, dont une chute de 27,3% en banque de grande clientèle et solutions investisseurs, dans un environnement qui a pénalisé les revenus des activités de marché.



Société Générale fait part d'un effort additionnel de réduction des coûts de l'ordre de 600 à 700 millions d'euros en 2020, et attend pour cette année un coût du risque d'environ 70 points de base dans le scénario de base Covid.



