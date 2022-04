Societe generale : Cession des activités en Russie

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son retrait de Russie, Société Générale annonce la signature d'un accord en vue de céder la totalité de sa participation dans Rosbank ainsi que ses filiales d'assurance en Russie à Interros Capital, le précédent actionnaire de Rosbank.



La transaction envisagée reste soumise à l'approbation des autorités compétentes en matière réglementaire et de droit de la concurrence, et sa finalisation devrait intervenir dans les prochaines semaines.



La cession envisagée devrait conduire à enregistrer la dépréciation de la valeur nette comptable des activités cédées d'environ deux milliards d'euros, et un élément exceptionnel non-cash sans impact sur le ratio de capital d'environ 1,1 milliard.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel