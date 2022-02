Societe generale : BNPA sous-jacent multiplié par 5,7 en 2021

(CercleFinance.com) - Société Générale publie un BNPA sous-jacent de 5,52 euros au titre de 2021, contre 0,97 euro l'année précédente, avec une baisse sensible du coût du risque et un résultat brut d'exploitation sous-jacent en hausse de 51% à 8,47 milliards d'euros.



Ce dernier a été porté par un fort effet de ciseaux positif avec des coûts maîtrisés (+4,3%) et un produit net bancaire sous-jacent en forte croissance de 16,1% à près de 25,7 milliards, porté par 'une très bonne dynamique de l'ensemble des métiers'.



La banque propose une distribution équivalente à 2,75 euros par action, soit un dividende en numéraire, proposé à l'assemblée générale, de 1,65 euro par action et un programme de rachat d'actions, d'environ 915 millions d'euros, équivalent à 1,1 euro par action.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SOCIETE GENERALE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok