Societe generale : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Société Générale avance de plus de 1% et surperforme ainsi le CAC40, aidé par des propos favorables de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 38 à 40 euros sur le titre du groupe bancaire.



'SocGen a annoncé un bénéfice avant impôts ajusté pour le deuxième trimestre supérieur d'environ 50% au consensus, et a dévoilé un plan d'affaires pour 2025 supérieur de 8%', rappelle le broker, qui augmente d'environ 7% ses BPA estimés pour 2023/24.



