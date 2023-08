Societe generale : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé vendredi son objectif de cours sur Société Générale, qu'il porte de 25,5 à 30 euros, tout en renouvelant sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note de recherche, l'analyste fait remarquer que le cours de Bourse de la banque française a surperformé le secteur de 11% sur le mois écoulé, sur fond d'optimisme grandissant quant à la journée d'investisseurs à venir.



Si les investisseurs ont tendance à revoir à la hausse leurs anticipations sur le groupe, l'intermédiaire estime, lui, qu'il sera difficile pour l'établissement hexagonal de présenter un nouveau plan de développement susceptible de satisfaire le marché sans opérer de véritable changement de direction stratégique.



