Societe generale : Barclays surpondère, le titre avance

(CercleFinance.com) - L'action Société Générale signe l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 mercredi, portée par le relèvement de conseil de Barclays, qui recommande désormais de 'surpondérer' la banque française en portefeuille.



Peu avant 14h00, le titre avance de 0,8% alors qu'au même moment, le CAC perd 0,1%.



Les analystes de Barclays expliquent que le consensus leur semble particulièrement frileux concernant l'activité de banque de détail du groupe français, une prudence qui leur fait penser qu'une opportunité d'achat se présente actuellement sur le titre, d'autant que la branche de banque de financement et d'investissement (BFI) semble, elle, particulièrement solide.



Dans son étude, Barclays dit ainsi percevoir un potentiel haussier de 34% au niveau des résultats de SocGen.



