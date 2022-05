Societe generale : Bank of America relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a relevé vendredi son opinion sur le titre Société Générale, passant de 'sous-performance' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 31 à 28 euros.



Dans une note de recherche, le broker américain salue l'amélioration du profil de risque du groupe bancaire français, qu'il voit bénéficier de la hausse des taux d'intérêt, de volumes d'affaires croissants et de commissions en augmentation.



BofA met néanmoins en évidence un ratio de rendement des fonds propres tangibles (ROTE) peu élevé, de 7%, ainsi que des distributions aux actionnaires se trouvant dans la moyenne du secteur.



Le courtier manifeste également ses inquiétudes concernant la montée des coûts du groupe, jugeant peu probables de bonnes surprises en termes de redistribution du capital au moment où la banque tente de se reconstituer un matelas de fonds propres, au sens du ratio 'CET1'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.