Societe generale : Bank of America passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Dans une note de recherche parue dans la journée d'hier, les équipes de BofA indiquent avoir relevé leur recommandation sur la valeur, portée de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 28 à 35 euros.



La banque d'affaires américaine, qui relève ses prévisions sur le groupe financier pour la période 2023-2025, met en évidence une valorisation boursière sous pression, illustrée par un PER de 5x qui fait plus qu'intégrer le scénario de la restructuration en cours.



Sa recommandation d'achat, explique-t-elle, est basée sur (1) la perspective d'une amélioration du profil de risque et du rendement des fonds propres tangibles (ROTE), (2) un rendement du capital attrayant dépassant les 10% par an et (3) de possibles opérations importantes dans les fusions-acquisitions (M&A).



