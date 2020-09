Societe generale : Annonce plusieurs nominations

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Grégoire Simon-Barboux au poste de Directeur de la Conformité à partir du 1er janvier 2021.



Grégoire Simon-Barboux est actuellement Directeur délégué des Risques du Groupe. Il sera rattaché à Diony Lebot, Directrice générale déléguée du Groupe, et reste membre du Comité de direction de Société Générale.



' Il aura pour mission de veiller à la cohérence et à l'efficacité du dispositif de prévention et de contrôle du risque de non-conformité, tout en poursuivant son adaptation, et de continuer à ancrer à tous les niveaux du Groupe une culture de responsabilité. Il sera également responsable de la poursuite et de la finalisation des actions de remédiation ' indique le groupe.



Par ailleurs, Stéphane Landon, actuellement Directeur Financier de SG Amériques est nommé Directeur délégué des Risques à partir du 5 octobre 2020, rattaché au Directeur des Risques du groupe Société Générale.



