Societe generale : Annonce l'acquisition de Shine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce soir l'acquisition de Shine. ' Les synergies entre Société Générale et Shine vont permettre d'accompagner encore mieux tous les entrepreneurs dans leur croissance ' indique le groupe.



Shine est rapidement devenue une néobanque de référence, avec plus de 70 000 entrepreneur.e.s en seulement deux ans.



Société Générale distribuera également l'offre de Shine aux clients Professionnels qui préfèrent une gestion 100% ligne et de services à moindre coût.



' Des solutions telles que le crédit, l'assurance, ou les paiements pourront être proposées aux clients de la néobanque en accord avec la mission de Shine de toujours simplifier l'expérience bancaire des entrepreneur.e.s ' indique le groupe.



' Avec l'acquisition de Shine nous allons proposer aux entrepreneurs l'offre la plus large sur ce marché en pleine croissance et à forte valeur. Le modèle proposé par Shine nous a séduit car il renforce notre promesse relationnelle d'offrir aux clients le meilleur de l'humain et du digital. Enfin les synergies avec nos différents métiers sont nombreuses et nous permettent d'aller un cran plus loin dans notre stratégie d'Open banking ' a décalré Marie-Christine Ducholet, Directrice de la Banque de détail Société Générale en France.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SOCIETE GENERALE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok