Societe generale : Annonce l'acquisition de Reezocar

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Société Générale fait l'acquisition de Reezocar, une plate-forme française spécialisée dans la vente en ligne de voitures d'occasion auprès de particuliers.



Forte de six années d'activité, la startup propose un catalogue de 7 millions d'annonces de véhicules en France et en Europe et enregistre un nombre de visiteurs mensuels sur sa plate-forme en constante augmentation, de 1 million en 2018 à plus de 2 millions aujourd'hui.



Reezocar ne dispose pas de stock de véhicules et peut donc se placer 100% du côté du client dans son parcours.



Cette opération permettra à Reezocar d'enrichir son offre de services, notamment dans le domaine des assurances, en accédant aux solutions de Société Générale Assurances.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.