Societe generale : AlphaValue relève son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé mercredi avoir relevé sa recommandation sur le titre Société Générale à 'achat' contre 'accumuler' jusqu'à présent, avec un objectif de cours inchangé à 37,1 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant explique avoir fortement revu à la hausse sa prévision de bénéfice par action (BPA) sur le groupe bancaire pour 2022, notamment en raison du repli de son coût du risque.



Le cabinet parisien évoque aussi des éléments exceptionnels moins lourds que prévu, maintenant que la perte liée à la cession de la cession de la banque russe Rosbank a été communiquée.



AlphaValue indique par ailleurs avoir révisé à la hausse sa prévision de produit net bancaire pour cette année en raison de la vigueur de l'activité de marchés, de la solidité des commissions tirées du conseil et du financement et de l'amélioration de la marge nette d'intérêt.



Les analystes précisent toutefois avoir revu à la baisse leur prévision de BPA pour 2023 de 13% dans l'anticipation d'un environnement économique plus difficile.



