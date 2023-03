Societe generale : ALD signe un accord pour vendre 6 filiales

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ALD annonce la signature d'un accord relatif à la cession de ses filiales en Irlande, au Portugal et en Norvège ainsi que des filiales de LeasePlan au Luxembourg, en Finlande et en République tchèque à Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis.



Ces cessions interviendraient au titre des engagements pris par ALD dans le cadre de l'autorisation par la Commission Européenne de l'acquisition de LeasePlan par ALD.



La flotte de ces six entités représentait environ 100 000 véhicules, soit 3 % de la flotte totale combinée d'ALD et de LeasePlan au 31 décembre 2022.



' Le conseil d'administration d'ALD a décidé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2023 afin d'approuver l'acquisition de LeasePlan par ALD. La finalisation de l'opération aurait lieu le même jour ' indique le groupe.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.