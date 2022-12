Societe generale : Achève un programme de rachat d'actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce l'achèvement le 15 décembre 2022 de son programme de rachat de ses actions à des fins d'annulation lancé le 8 août 2022.



Ainsi, 41 674 813 actions ordinaires Société Générale ont été rachetées pour un montant global de 914,1 millions d'euros et seront prochainement annulées, indique la banque.



Par ailleurs, Société Générale a débuté le 16 décembre 2022 un nouveau programme de rachat de 2 707 207 actions Société Générale afin de couvrir les engagements d'attribution d'actions gratuites au profit des salariés et des dirigeants mandataires sociaux du Groupe.



Le contrat de liquidité conclu avec Rothschild demeurera suspendu pendant la durée de ce programme, précise Société Générale.



