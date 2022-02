Societe generale : SocGen négocie la reprise de la banque de détail d'ING France

La filiale de la Société Générale, Boursorama, est entrée en négociations exclusives pour la reprise des activités de banque de détail d'ING en France.

PARIS (Reuters) - Société Générale a annoncé mardi des discussions exclusives pour la reprise des activités de banque de détail d'ING en France, une opération qui permettrait de doper la croissance de sa filiale de banque en ligne Boursorama.

La banque néerlandaise a annoncé fin décembre son intention de quitter la banque de détail dans l'Hexagone, où elle n'a pas atteint la taille voulue, et avait dit mener des discussions avec de "tierces parties".

Société Générale a précisé mardi que l'accord définitif avec ING porterait sur la banque au quotidien (comptes courants et cartes bancaires), les livrets, l'assurance-vie et les comptes Bourse. Les crédits immobiliers resteraient gérés par ING.

Le maintien chez ING des crédits à la consommation est à l’étude, indiquent SocGen et la banque néerlandaise, qui, dans un communiqué séparé, précise que pour l'heure, ses clients en France n'ont aucune action à engager.

Société Générale dit envisager des offres de bienvenue réservées et une souscription simplifiée pour les clients d’ING qui souhaiteraient devenir clients de Boursorama.

"La signature de cet accord nous permettrait d'accélérer encore la trajectoire de très forte croissance de Boursorama", a déclaré le directeur général de Société Générale, Frédéric Oudéa, cité dans le communiqué.

En 2021, Boursorama a recruté plus de 800.000 nouveaux clients et en revendique au total plus de trois millions. La banque ambitionne de porter ce chiffre à plus de 4,5 millions en 2025.

Société Générale, qui souhaite parvenir à un accord définitif avec ING au plus tard en avril 2022, précise que l'opération aurait un impact "très limité" sur son ratio de solvabilité CET1.

ING est présente dans la banque de détail en France depuis 2000 et compte environ un million de clients dans le pays. Sa restructuration en France se solde par un plan social conclu avec les syndicats concernant 460 employés.

La banque néerlandaise restera présente en France sur la banque de financement et d’investissement avec pour objectif de consolider sa position de marché et son positionnement en matière de finance durable.

A la Bourse de Paris, l'action Société Générale gagnait 1,05% dans les premiers échanges tandis que le titre ING progressait de 1,24% à Amsterdam.

