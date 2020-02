Societe generale : Investit dans une start-up tchèque

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale Assurances annonce avoir investi près de 30 millions de couronnes tchèques (1,1 million d'euros) dans la start-up d'assurance en ligne tchèque Mutumutu.



Société Générale Assurances, par ailleurs maison mère de l'assurance tchèque Komercni Pojistovna (porteur de risque exclusif de Mutumutu sur le marché tchèque), pourrait également augmenter sa participation dans la société d'ici fin 2020.



'Créé en 2018, Mutumutu (...) adresse déjà le marché tchèque avec trois garanties : incapacité de travail, invalidité et décès. Le business modèle de Mutumutu repose sur un programme de prévention basé sur un mécanisme de cash-back sur la prime d'assurance, via la connexion aux applications mobiles de santé. Les clients sont récompensés pour leur mode de vie sain et actif par un remboursement pouvant aller jusqu'à 30% de la prime', explique Société Générale Assurances.



