Societe generale : ALD, filiale de SocGen, va acquérir LeasePlan pour 4,9 milliards d'euros

PARIS (Reuters) - ALD, filiale de leasing de voitures de Société Générale, va acquérir son concurrent LeasePlan pour 4,9 milliards d'euros en titres et en numéraire, une opération qui doit lui permettre de gagner en envergure alors que le marché de la location est bouleversé par l'essor des véhicules électriques.

Société Générale, qui a annoncé jeudi l'opération dans un communiqué, a indiqué que la transaction donnerait naissance à une nouvelle société dotée d'une flotte combinée d'environ 3,5 millions de véhicules, dans laquelle elle détiendra une participation de 53%.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"Une telle transaction serait fortement créatrice de valeur pour les actionnaires avec une relution du bénéfice net par action d'environ +20% pour NewALD en 2023 et supérieure à 5% pour Société Générale dès 2024", a indiqué la banque française.

L'opération intervient plus de quatre ans après l'introduction en Bourse d'ALD à 14,30 euros par action, un niveau en dessous duquel le titre s'est largement négocié depuis. La banque détient 79,8% d'ALD.

A la Bourse de Paris, ALD grimpait de 5% à 13,84 euros jeudi à 10h10 tandis que Société générale avançait de 1,51% à 32,74 euros.

"La combinaison d'ALD et de LeasePlan fait sens stratégiquement et fera évoluer le mix de SocGen vers une activité avec une bonne croissance récurrente des revenus et une forte rentabilité", écrivent dans une note les analystes de Jefferies, qui ont maintenu une recommandation à l'achat sur la banque française.

"ÉTAPE MAJEURE"

Le directeur général de Société générale, Frédéric Oudéa, mène depuis 2018 une vaste refonte stratégique de la banque dont il espère qu'elle portera ses fruits avant la fin de son mandat en 2023.

L'opération entre ALD et LeasePlan intervient alors que la banque dispose de liquidités après avoir cédé plusieurs actifs, dont sa filiale de gestion Lyxor.

"Ce projet de transaction constitue une étape majeure pour ALD et pour le groupe Société Générale", a commenté Frédéric Oudéa cité dans le communiqué, ajoutant qu'il s'inscrivait "pleinement dans la stratégie du groupe visant à délivrer croissance rentable et durable et forte création de valeur pour ses actionnaires".

Lease Plan, dont le siège est situé à Amsterdam, est pour sa part détenu par des fonds souverains comme ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) et le singapourien GIC, ainsi que par des fonds de pension.

Les actionnaires de LeasePlan recevront une participation de 30,75% dans la nouvelle société dans le cadre du paiement en titres.

(Rédigé par Jean Terzian, Bertrand Boucey et Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2022 Thomson Reuters