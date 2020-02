Smcp : Pénalisé par son ancrage chinois, SMCP a déjà perdu un tiers de sa valeur depuis le début de l'année

(BFM Bourse) - "Sensiblement impacté" par le coronavirus, le groupe de prêt-à-porter abandonne un tiers de sa valeur depuis le 1er janvier. SMCP explique avoir dû fermer une partie importante de ses boutiques en Chine, un marché-clef et moteur de la croissance du groupe.

Le coronavirus pèse lourdement sur le cours de Bourse de SMCP. Au lendemain d'un plongeon de 12,2%, dans un marché parisien lui-même violemment rattrapé par les craintes engendrées par la multiplication des foyers infectieux hors de Chine (avec à la clé la plus forte baisse du CAC depuis 2016), le titre du groupe de prêt-à-porter lâche encore 8,6% à 6,3 euros mardi peu avant 9h30. Le groupe a averti que ses ventes et sa rentabilité en Chine étaient "sensiblement impactées" par l'épidémie de coronavirus. Cette nouvelle chute porte le repli du titre à 33,3% depuis le 1er janvier, pour une capitalisation boursière qui ressort à environ 470 millions d'euros.

À lire aussi SMCP : Malgré les grèves en France, les ventes de Sandro et Maje ne ralentissent pas

Pour rappel, lorsque le groupe est passé sous pavillon chinois en 2016 -European TopSoho, filiale du géant du textile Shandong Ruyi Technology Group avait acquis 60% de SMCP pour environ 1,3 milliard d'euros- il était alors valorisé deux milliards d'euros.

Dans un communiqué publié avant Bourse mardi, le groupe de prêt-à-porter propriétaire des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac a annoncé que ses ventes et sa rentabilité étaient "sensiblement impactées" par l'épidémie de coronavirus en Chine, et, "dans une moindre mesure dans les autres régions du monde, en raison de la baisse des touristes chinois".

"Depuis la dernière communication de SMCP le 29 janvier dernier, l'épidémie du Covid-19 en Chine (Hong Kong et Macao inclus) a un impact significatif sur la consommation chinoise", explique le groupe dans un communiqué.

Après une solide performance au cours des trois premières semaines de janvier en Chine continentale, une partie importante des magasins du groupe a depuis été temporairement fermée en Chine continentale et à Macao, poursuit SMCP, qui précise que les magasins demeurés ouverts fonctionnent avec des horaires d'ouverture réduits. La région Asie-Pacifique a tiré la croissance des revenus du groupe lors de l'exercice écoulé, avec une progression des ventes de 28% en données publiées (loin devant la 2e région à la plus forte croissance, l'Amérique, qui ressort à +12%), une "très bonne performance reflète une croissance remarquable en Chine continentale" indiquait SMCP fin janvier.

"Bien que nous ne puissions pas prévoir la durée de la crise, nous avons pris les mesures nécessaires pour atténuer son impact sur notre activité", tente de rassurer le directeur général du groupe Daniel Lalonde, cité dans le communiqué.

Dans ce contexte, SMCP a décidé de reporter son Capital Market Day, initialement prévu le 2 avril 2020, au 30 septembre 2020.

Le dernier bilan des autorités sanitaires chinoises fait état de 508 nouveaux cas de contamination au Covid-19 mardi, portant à 77.658 le nombre de personnes infectées en Chine depuis le début de l'épidémie fin décembre dernier, pour 2.663 victimes.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SMCP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok